Il 7 gennaio inaugura il plesso scolastico rinnovato a Gazzo Bigarello

SAN GIORGIO BIGARELLO – Dal comparto istruzione, scuole e lavori del Comune di San Giorgio Bigarello, oltre all’appalto per il nuovo plesso di Motella e al progetto per la nuova scuola di Stradella, arriva anche un’ulteriore novità. Dal nove gennaio infatti gli alunni della scuola elementare di Gazzo infatti con l’anno nuovo riprenderanno il percorso scolastico nello storico plesso lungo la Legnaghese, dopo che dallo scorso settembre avevano seguito lezioni e programmi all’interno del centro culturale Frida Kahlo. Il plesso di Gazzo, come spiega sempre il sindaco Beniamino Morselli, è stato completamente rinnovato: miglioramento sismico, efficientamento energetico, nuovi infissi, nuovi pavimenti, ritinteggiature.