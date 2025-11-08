Evade dai domiciliari: tunisino ri-arrestato dai carabinieri

BORGO MANTOVANO Era stato condannato lo scorso agosto, dal Tribunale di Palermo, per aver commesso una estorsione. Stava scontando la pena, in regime di detenzione domiciliare, presso la sua abitazione in Borgo Mantovano. Il soggetto, un tunisino 52enne, giovedì pomeriggio è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, mentre si trovava sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione ad uscire dalla sua abitazione. Sono scattate così le manette ai polsi del soggetto, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di evasione. L’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Caserma, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.