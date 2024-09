Il progetto si Viadana “Giù le maschere” giunge al termine: attesi gli ultimi eventi

VIADANA – Una sinergia a favore della collettività: questa la finalità di “Non solo parole”, progetto che – da quattro anni, sta animando la comunità dell’ambito viadanese. Nell’ambito di questo percorso di ampio respiro si sono declinate e sviluppate anche le varie iniziative di “Giù la maschera”, progettualità finanziata dalla Fondazione Comunità Mantovana e che, nelle ultime quattro edizioni dei bandi annuali, ha creduto fortemente in uno schema di Welfare Generativo territoriale, sostenendo i progetti dei vari micro-territori. Con l’affiancamento di Chiara Poli, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Dosolo – uno dei tre Enti coinvolti, insieme a Viadana per le frazioni nord e Pomponesco, – e di Anna Gozzi, assessore all’Associazionismo per Dosolo, le organizzazioni di volontariato hanno costruito un format comunicativo unico. «Questo tentativo – ricordano dall’Azienda Speciale Consortile Oglio Po – è esemplare in quanto rappresenta uno sforzo oggi più che mai necessario: far convergere in modo coordinato pensieri, azioni e risorse affinché tutto quanto messo a disposizione dalle Comunità sia pienamente valorizzato». Il progetto si concluderà con lo sviluppo di altre importanti attività: a metà settembre Daniele Goldoni coordinerà a Cizzolo due laboratori progettati con i ragazzi: uno di produzione musicale (fino ai 13 anni) ed uno di video-making (per adolescenti). Sempre Goldoni, in ottobre, grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica di Dosolo e l’Istituto Comprensivo, realizzerà un laboratorio di musica elettronica. «L’evento che vuole segnare non tanto la conclusione, ma un nuovo inizio dell’avvincente percorso intrapreso, è la “Festa delle Associazioni” di Villastrada, programmata per domenica 15 settembre a partire dalle ore 15.30 con bellissimi eventi ed animazioni che continueranno fino a sera». Dall’Azienda Consortile Oglio Po (Ente strumentale per il coordinamento e la gestione dei servizi sociali dei Comuni dell’ambito viadanese), un ringraziamento alla Fondazione Comunità Mantovana e a tutti gli attori coinvolti nel progetto “Non solo parole” per lo sforzo collettivo di dare risalto alla bellezza dei nostri territori.