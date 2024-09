Porto si prepara a vivere la “sua” Notte Bianca

PORTO MANTOVANO – L’edizione 2024 della Notte Bianca di Porto Mantovano si rinnova e diventa una festa a cielo aperto coinvolgente e dinamica. Ieri mattina, in municipio, la conferenza stampa del grande evento in programma sabato 14 settembre, in piazza della Resistenza. «Quest’anno si è deciso di modificare il format – dichiara il sindaco Maria Paola Salvarani – coinvolgendo anche le società sportive del territorio e tutte le varie associazioni, realtà che rappresentano il cuore pulsante di Porto Mantovano, nonché veri laboratori e fucine di idee. La manifestazione prevede diversi momenti di intrattenimento tra piazza della Resistenza e il Drasso Park, per quello che si annuncia un appuntamento rivolto a tutta la comunità, con eventi diversificati e adatti per ogni fascia di età. È stato scelto di posticipare a metà settembre la Notte Bianca per poter dare a tutti la possibilità di rientrare dalle ferie e vedere una Porto Mantovano che vive. Un’occasione unica e coinvolgente per nuovi incontri e accendere il nostro territorio con nuove luci». Il taglio del nastro è fissato alle ore 18 tra piazza dei Marinai e piazza della Resistenza alla presenza della Banda Città di Mantova. A seguire prenderanno il via le esibizioni delle società sportive tra piazza della Resistenza e il Drasso Park. Gli intrattenimenti musicali avranno inizio attorno alle ore 21.30 e sulle tre pedane, disposte in piazza della Resistenza, piazza dei Donatori e Drasso Park, si alterneranno gli artisti. Tra loro i No Tracks, Francesco Gilioli & Band, Dj Liro, Cinzia Carreri, Alessandra Carra, Alessandro Franciosi e Zero e Bertè.

Ad animare la serata con balli coinvolgenti ci saranno Cristiano y su Ritmo Ache, Ballo social dance Academy, Rose di Mantho, mentre per i più piccoli sono previsti truccabimbi e spettacoli itineranti con Passpass e il Mago Dorian.

In funzione le cucine del Drasso Park a cura della sezione Avis di Bancole e, a completare l’offerta gastronomica, saranno presenti food truck.

Il parcheggio di Piazza della Resistenza sarà un pullulare di bancarelle degli hobbisti che proporranno al pubblico le loro creazioni. Comune e organizzatori comunicano che durante la manifestazione strada dei Partigiani verrà chiusa nella porzione tra l’incrocio con via Papa Giovanni XXIII e via Wojtyla.

Sarà garantito l’accesso ai carrabili ad eccezione di quelli che si affacciano direttamente su piazza della Resistenza.

Matteo Vincenzi