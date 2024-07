Il Tiro a Segno a Revere ricorda il suo presidente

REVERE – Ieri (e oggi) la sede del Tiro a Segno Nazionale di Revere diventa teatro di un evento significativo, il Bignami Day. La giornata di ieri ha visto la partecipazione numerosa e sentita da parte della comunità locale ed è stata anche occasione per ricordare il presidente Pietro Poltronieri, recentemente scomparso. Alla presenza della famiglia è stata scoperta una teca commemorativa in suo onore. Il vicepresidente del club, Luca Collovati, ha avuto l’onore di svelare la teca, situata in un’area ben visibile della sede. Collovati, visibilmente commosso, ha espresso parole di affetto e stima per Poltronieri, ricordandolo come un padre, un avvocato e un grande amico. (a.b.ba.)