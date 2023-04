Calcio Eccellenza – Mangili: “Castiglione, stagione top. E ora vogliamo regalarci i play off”

Castiglione Pieno di benzina per il Castiglione, che è arrivato alla sosta un po’ in riserva dopo un trittico di gare ravvicinate chiuso con il pareggio casalingo, a reti bianche, contro il Vobarno. «Abbiamo affrontato tre partite in una settimana e 9 giocatori su 11 le hanno giocate tutte – osserva l’esperto centrocampista Enrico Mangili – è normale accusare la stanchezza, ma con qualche cambio siamo riusciti a controllare il match e il pareggio ci sta stretto. Penso che abbiamo gestito bene il primo tempo senza subire; ci abbiamo provato anche nel secondo, ma quando non gira non gira». La classifica vede i rossoblù al quarto posto con 52 punti, a pari merito con l’Ospitaletto che mercoledì ha pareggiato 0-0 a Bedizzole l’anticipo della 30ª giornata. «Siamo lì e vogliamo rimanerci – tuona Enrico – e sarebbe bello arrivare secondi o terzi per avere più risultati utili a nostro favore nei play off. Sono rimaste 4 partite da dentro o fuori. Penso che ce la giocheremo con l’Ospitaletto nell’ultimo match per le posizioni che contano».

«Quest’anno – prosegue Mangili – siamo partiti con l’intento di vivere serenamente la stagione e indirizzarla subito nel giusto verso. Giorno dopo giorno ci siamo accorti di essere una grande squadra». Domani c’è lo scontro delicato sul campo del Codogno, che ha bisogno di punti per salvarsi. «Sappiamo che per loro è una sorta di ultima spiaggia. Rischiano di essere retrocessi, ma noi guardiamo in casa nostra. Nello spogliatoio c’è un bel clima, sereno e spensierato. Non temiamo nessuno e prenderemo quello che verrà, senza alcun tipo di stress. Penso che a volte sia più dura affrontare queste squadre, che non ti lasciano respirare e che giocano con il coltello tra i denti».

Per quanto riguarda la situazione infermeria, Lauricella sta recuperando, mentre El Ardoudi e Russo saranno a disposizione.