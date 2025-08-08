Calcio 2a Categoria – Speranzini: “La Voltese è da corsa”. Cottini e Pedercini gli ultimi colpi

Volta Mantovana Federico Cottini, proveniente dallo Sporting Club, e Manuel Pedercini, ex Villimpentese, sono gli ultimi due volti nuovi della Voltese, che si prepara ad affrontare una nuova stagione in Seconda Categoria sotto la guida di mister Alberto Centonze. Inserita nel girone N, la formazione collinare potrà vivere anche il derby contro la Voltesi, per una sfida tutta cittadina. La preparazione scatterà lunedì 18 agosto, ma mercoledì scorso si è già svolta la presentazione ufficiale della squadra. A prendere la parola, nell’occasione, sono stati il presidente Nicola Speranzini (confermato anche Mattia Gandini nel ruolo di vice) e l’allenatore Centonze. «Abbiamo rinforzato l’organico inserendo sia giovani di prospettiva sia giocatori più esperti – ha spiegato Speranzini – come ad esempio Picchi e Ongaro. Abbiamo condotto un mercato mirato, cercando di colmare le lacune emerse nel campionato scorso. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo fare meglio rispetto alla stagione passata, ma senza proclami o pressioni. Sappiamo che il livello si è alzato e che ci saranno tante squadre ben attrezzate. Noi ci presenteremo con un gruppo solido, voglioso di crescere e dare battaglia ogni domenica».

La rosa dei collinari

Avanzini Nicolò, Beggi Francesco, Bernabeni Pietro, Bettoni Davide, Boateng Albert, Bonfiglio Gioele, Bonoldi Omar, Borghini Alex, Cavicchia Andrea, Coffani Gioele, Colletti Luca, Cottini Federico, Cuoghi Andrea, Fava Edoardo, Felchilcher Filippo, Gentilin Davide, Lanzoni Diego, Leali Andrea, Leoni Paolo, Ongaro Giovanni, Pedercini Manuel, Picchi Enrico, Rasini Riccardo, Righetti Emanuele, Sangermano Francesco, Spazzini Fabio, Zanoni Giovanni, Zenaro Rudy.