il Tennis club locale rimane saldamente in serie B2

GUIDIZZOLO – L ‘Asd tennis Club di Guidizzolo, in trasferta a Reggio Calabria, ha vinto lo spareggio per la permanenza nella prestigiosa serie B2 nazionale del campionato a squadre. La formazione, composta da Daniele Pasini, Andrea Dall’Asta, Lorenzo Corioni, Enrico Berta, Angelo Bambini, Tommaso Leoni, Riccardo Mazzi e Brontesi Leonardo e capitanata da Paolo Ferrari , vincendo in trasferta contro il TC Rocco Polimeni, si è aggiudicata i due punti necessari per confermare la sua permanenza in categoria. La compagine guidizzolese, con questo risultato, si conferma nuovamente come la formazione di maggior di livello entro il panorama regionale. (g.)