Auto nel Po: macchie rosse nell’abitazione della coppia

OGLIO PO – Sono ancora tanti gli interrogativi che ruotano attorno alla tragica scomparsa dei coniugi Stefano Del Re e Lorena Vezzosi nella notte tra giovedì e venerdì a Casalmaggiore in quello che, in un primo momento, sembrava essere stato un tragico incidente ma che con il passare delle ore ha visto delinearsi il fantasma di una vicenda ben più tragica: un omicidio-suicidio. Intanto nell’abitazione delle vittime sono state rinvenute delle macchie rosse: da accertare se possa trattarsi di sangue e, nel caso, a chi appartenga.

Sgomento e rabbia a Casalmaggiore per una disgrazia i cui contorni non sono ancora chiari ma dove la sola certezza è che due figli, minorenni, sono rimasti senza genitori. Ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì prima di quel terribile schianto che ha visto finire la Nissan di Stefano Del Re e Lorena Vezzosi in acqua dopo un violento volo dal pontile. Un incidente molto violento, come detto, come non solo si può vedere dalle immagini registrate dalle videocamere di sicurezza installate nell’area ma anche dagli ingenti danni causati dall’impatto al pontile che dovrà ora essere messo in sicurezza.

Un incidente su cui, però sono stati da subito posti diversi interrogativi: a non convincere gli inquirenti, infatti, come noto, le immagini delle videocamere che riprendono la donna inerme già prima di finire in acqua quando, al contrario, l’uomo viene ripreso mentre cerca di salvarsi nel disperato tentativo di uscire dall’abitacolo dell’auto. Aspetti che hanno portato i Carabinieri a valutare anche l’ipotesi di un omicidio-suicidio che ora sembrerebbe essere (ma il condizionale resta d’obbligo) la versione più accreditata.

Intanto le indagini si sono spostate anche nella casa della donna, a Santarcangelo, posto sotto sequestro, e nella stanza del residence dove viveva da qualche mese l’ex marito dove sono state trovate delle macchie rosse: sangue? E di chi? Questi gli interrogativi su cui stanno cercando di fare luce gli inquirenti. Inoltre, da quanto emerso, Del Re la sera dell’incidente, intorno alle 20, sarebbe passato dai genitori, con cui pare non ci fossero ottimi rapporti, per un breve saluto. La moglie, però, con cui sarebbe dovuto uscire l’uomo a cena, non era presente. Un saluto prima di un tragico gesto o solo una coincidenza?