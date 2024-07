Accosta l’auto e poi è stroncato da un malore: muore a Motteggiana un 80enne

MOTTEGGIANA – Aveva accostato l’auto, dopo avere cercato anche di imboccare una discesa arginale per, forse, cercare aiuto, ma non ha avuto il tempo di farsi soccorrere perché il malore che lo aveva colpito non gli ha lasciato scampo: è morto così, nel pomeriggio di ieri, un 80enne di San Benedetto, ritrovato senza vita a bordo della sua automobile a Motteggiana, lungo strada argine Po Sud.

Non è chiaro, al momento, se l’uomo stesse percorrendo la strada in direzione del paese di origine o se si fosse appena allontanato da esso, ma poco prima delle 14 evidentemente l’80enne ha iniziato ad accusare i primi sintomi del malore che gli è stato fatale ed ha provato ad accostare l’auto, scendendo lungo una rampa arginale per chiedere aiuto, ma non c’è stato nulla da fare. Alcuni passanti hanno visto l’auto ferma con il motore ancora acceso e in posizione non usuale e avvicinatisi hanno visto l’uomo riverso sul volante. Immediati sono scattati i soccorsi con le ambulanze del 118 che si sono precipitate sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Gonzaga. Purtroppo, per l’80enne, ogni tentativo di rianimazione risultava vano e i sanitari non potevano che constatarne l’avvenuto decesso.