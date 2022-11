Scuolabus, firmato il patto tra Canneto e Casalromano

ALTO MANTOVANO – Il consiglio comunale ha approvato la convenzione tra Canneto e Casalromano per la gestione in forma associata del servizio di trasporto scolastico intercomunale per gli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio, presenti nei territori dei due Comuni, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. «Nell’ambito – ha riferito il sindaco Nicolò Ficicchia – degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e l’accesso alle strutture scolastiche da parte degli utenti, è del tutto opportuno promuovere una rete di reciproche collaborazioni fra Comuni al fine di affrontare con efficienza, efficacia e razionalità le problematiche del trasporto riferite ad alunni che frequentano plessi scolastici facenti capo all’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio». Oltre alla finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, i Comuni potranno utilizzare lo scuolabus anche per organizzare servizi di trasporto in occasione di attività scolastiche o extrascolastiche programmate dall’istituto per uscite brevi, giornate sportive e gioco sport. Il Comune di Canneto affiderà il servizio di trasporto scolastico con gestione della conduzione del mezzo per il tempo necessario allo svolgimento del servizio. In caso di sospensione del servizio, per brevi periodi inferiori a sei giorni, il servizio verrà svolto dal dipendente del Comune di Casalromano. Il Comune di Casalromano mette a disposizione lo scuolabus di sua proprietà.