Operazioni cimiteriali a Viadana: campisanti chiusi il 16, 17 e 18

VIADANA – Per l’effettuazione di alcune operazioni, il cimitero del capoluogo sarà chiuso nella giornata di domani secondo quanto disposto da un’apposita ordinanza firmata dal primo cittadino Nicola Cavatorta. Analogamente anche il cimitero di Cogozzo, in base ad un altro provvedimento, sarà chiuso il prossimo 17 e 18 novembre per le medesime motivazioni.

Come noto, il regolamento comunale di polizia mortuaria prevede che le operazioni di esumazione e/o estumulazione, debbano essere preventivamente autorizzate dal sindaco.

«Per motivi di ordine igienico-sanitario e per favorire i lavori stessi – si precisa dall’Ente – si ritiene necessario procedere alla chiusura del cimitero per il tempo strettamente necessario alle operazioni di estumulazione, al fine di evitare intralci agli operatori e pericolo per l’utenza».

Sia il 16 novembre presso il camposanto di Viadana che i giorni seguenti a quello di Cogozzo i lavori inizieranno alle 8.30; i cimiteri saranno riaperti ai visitatori al termine delle operazioni di cui sopra.