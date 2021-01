In arrivo a “Sette Querce” di Roverbella un’area giochi per bimbi

ROVERBELLA – Verrà realizzata a Roverbella in zona “Sette querce” una nuova area attrezzata ludico-ricreativa. Lo scorso 23 dicembre la giunta comunale ha approvato la progettazione definitiva ed esecutiva per questo progetto e ora sono in corso le procedure amministrative per poter appaltare i lavori. Questo intervento, oltre a dotare il capoluogo di nuove strutture, rientra in una strategia più generale posta in essere dall’ente locale che punta così al potenziamento del decoro e della rigenerazione urbana. Il tutto ha preso forma a seguito della realizzazione del sentiero naturalistico lungo il sedime dell’ex ferrovia Mantova-Peschiera, che attraversa il parco giochi dell’area “Ex Chiosco” e il piazzale sterrato adiacente. Per raggiungere l’obiettivo è stato pure indetto un concorso d’idee volto all’individuazione di progetti idonei alla valorizzazione l’immobile nel quale anni fa era attivo il bar chiosco. Oltre a ciò il Comune ha ritenuto opportuno, a fronte del nuovo stato dei luoghi, prevedere anche lo spostamento delle strutture esistenti in una nuova area giudicata più idonea. A seguito di tutto ciò è stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica con il quale si è prevista la creazione di una nuova area attrezzata ludico-ricreativa nello spazio verde, già di proprietà pubblica, tra le vie Fontane e Barchetto a Roverbella.