Positivo al Covid si allontana dalla comunità che lo ospita: denunciato

Marcaria Nella giornata di ieri un uomo classe 1976, italiano nato nel veronese, ospite presso la comunità “San Bartolomeo” di Ospitaletto, positivo al covid 19 e quindi in temporaneo isolamento, si era allontanato dalla struttura a bordo della sua autovettura rendendosi irreperibile. Dopo la chiamata al 112 effettuata dai responsabili della comunità, erano immediatamente scattate le ricerche da parte di carabinieri della Compagnia di Viadana; l’uomo però rientrava in comunità da solo, in serata. L’allontanamento durante l’isolamento obbligatorio gli è pero costata cara: nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Marcaria hanno infatti deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria di Mantova per essersi messo in movimento nonostante l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio, perché affetto dal virus.