In Comune travestito da donna col servizio di trasporto anziani, gli ultimi sviluppi del caso di Borgo Virgilio

ROMANORE (Borgo Virgilio ) – Le indagini sulla morte di Graziella Dall’Oglio e sulle attività del figlio 56enne, accusato di occultamento di cadavere, falso ideologico, truffa ai danni dello Stato e sostituzione di persona, ruotano attorno ai numerosi documenti sequestrati dai Carabinieri nella villetta di Romanore. Tra gli elementi principali vi sono vendite immobiliari per circa mezzo milione di euro e successivi acquisti di terreni, operazioni legate a una procura notarile generale che risulterebbe firmata dall’anziana madre poco prima della sua morte. Gli inquirenti stanno cercando di verificare se tale procura e i relativi atti di compravendita siano stati realmente firmati dalla donna nel 2022 o se invece siano stati compiuti dal figlio dopo il decesso. Parallelamente, gli investigatori stanno chiarendo la posizione di un secondo uomo, ripreso dalle telecamere mentre accompagna il 56enne travestito da donna davanti al municipio di Borgo Virgilio: secondo le prime indiscrezioni, sarebbe ignaro dell’inganno. Emergono inoltre nuovi dettagli sulla messinscena del figlio: per presentarsi come l’anziana – che non aveva la patente – avrebbe utilizzato più volte un servizio di trasporto per anziani, prenotato sotto falsa identità. In almeno un’occasione un volontario si sarebbe insospettito e avrebbe segnalato l’episodio. Restano da accertare le modalità con cui l’uomo ha raggiunto il municipio il 19 novembre: potrebbe aver usato nuovamente il servizio protetto, un passaggio di un ignaro automobilista o la collaborazione di una persona conosciuta.