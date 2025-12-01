Manifattura lombarda in crescita nel terzo trimestre 2025: produzione e fatturato...
MILANO - La manifattura lombarda conferma la sua traiettoria positiva: nel terzo trimestre 2025, la produzione industriale cresce dello 0,7% e il fatturato dell’1,6%....
YouPol della Polizia di Stato ora anche per la sicurezza sui...
MANTOVA - I milioni di viaggiatori sui treni da oggi hanno uno strumento in più per la loro sicurezza. L’applicazione Youpol della Polizia di...
La Giunta di Mantova incontra i cittadini di Lunetta
MANTOVA - Mercoledì 3 dicembre, alle 20.30, la Giunta comunale di Mantova sarà presente nel quartiere Lunetta per un incontro pubblico presso il Centro...
Campagna natalizia e Pigotta UNICEF 2025
L’UNICEF ha lanciato la consueta campagna natalizia di raccolta fondi segnalando la situazione drammatica nella quale si trovano i bambini di paesi come la Striscia...
Il debito è come il vento: con Apindustria Mantova le Pmi...
MANTOVA Per molte piccole e medie imprese il debito bancario rappresenta ancora una fonte di preoccupazione, qualcosa da contenere o evitare. Apindustria Mantova invita invece...
I piccoli segreti di Carosello. Mantova tra calze e pennelli
MANTOVA Ricordi di Carosello e dei suoi piccoli grandi segreti. Coincidenze di stagione: il gruppo super attivo degli Incontri del Lunedì in Biblioteca a...
Diocesi: bilancio in equilibrio, ma l’8xmille è decisivo
MANTOVA Trasparenza, corresponsabilità e accompagnamento condiviso” sono le parole chiave del convegno annuale dei Consigli degli affari economici parrocchiali, svoltosi ieri nell’aula magna del...
Bagno di folla per la prima della Collezione Sonnabend
MANTOVA Apertura al pubblico con una discreta fila per la Sonnabend Collection Mantova, da ieri visitabile negli spazi riallestiti di Palazzo della Ragione. A...
Infortunio grave, il Pm chiede 1500 euro
MANTOVA Stava eseguendo dei lavori con un macchinario denominato sollevatore telescopico in una stalla quando era finito in uno scavo per la costruzione di...
Progetto Nazionale in piazza: stop alla spirale di violenza
MANTOVA Ieri mattina Progetto Nazionale sez. di Mantova era presente in piazza martiri di Belfiore per dire basta alla spirale di violenza e crimini...
A Lunetta il neoeletto consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
MANTOVA In una sala gremita del Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta, in viale Lombardia 14/A, ieri l’assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli, gli...
Mantova accende il Natale: luminarie, cori e mercatini
MANTOVA Mantova è già Natale. Poco dopo le 18 si sono accese le luminarie che hanno illuminato a festa le vie e le piazze...
Risse in centro: doppio Daspo per un 21enne tunisino
MANTOVA Il Questore ha emesso due provvedimenti amministrativi nei confronti di un soggetto tunisino di anni 21 che ha più volte, nel giro di pochi...
Controlli della Polizia: ghanese in manette, marocchini trovati con arnesi da...
MANTOVA Continua incessante l’attività di prevenzione e vigilanza da parte della Polizia di Stato che nella serata di giovedì sera, ha eseguito controlli e interventi...
Palazzo Ducale, aumentano i posti e cambia il biglietto unico
A partire dal 2 gennaio 2026 Palazzo Ducale introdurrà alcune lievi modifiche al percorso di visita e una nuova tipologia di bigliettazione per l’accesso al complesso...
Stop sacchetti, tutto pronto per le eco-isole
Mantova La giunta comunale ha deliberato l’avvio della sperimentazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani a Mantova che segnerà la fine della...
Mantova piange Mauro Merciari, storico volto della pubblicità cittadina
MANTOVA Lutto nella galassia amministrativa mantovana per la scomparsa, ieri, di Mauro Merciari, a 82 anni. Il suo nome rimane legato alla pubblicistica della...
Schianto a Mantova, centauro 29enne muore sul colpo
Mantova Schianto mortale quello occorso ieri pomeriggio alle porte del capoluogo virgiliano. A perdere la vita praticamente sul colpo, Giammarco Milioti, un 29enne originario...
Black Friday, a Mantova giro d’affari da 27 milioni
Mantova Confesercenti Mantova: giro d’affari provinciale da 27 milioni di euro, con 8,64 milioni generati dai negozi tradizionali e 1.500 punti vendita coinvolti (5.760...
Raggiunta quota 50.693: gli abitanti in forte crescita ma parlano tutti...
MANTOVA Ha destato interesse l’annuncio del sindaco Mattia Palazzi in conferenza stampa due giorni fa, quando assieme al suo vice Giovanni Buvoli ha presentato in...
Asst Mantova: nominati i nuovi coordinatori infermieristici per le strutture vacanti
MANTOVA Nuovi coordinatori infermieristici per coprire strutture aziendali vacanti. La direzione di Asst ha nominato i nove professionisti – otto infermieri e un terapista della...
Seminario Tea sulle società partecipate
MANTOVA Nella sede di Tea si è svolto ieri il primo dei due incontri dedicato all’evoluzione del Testo Unico sui servizi pubblici locali e delle...
Tre vincitori e una menzione speciale al Premio Canneti 2024-25
MANTOVA Nella sala degli Arazzi del Palazzo Vescovile si è svolta ieri la cerimonia del Premio di Studio Costantino Canneti 2024/2025, alla presenza del vescovo...
Controlli di Polizia a Mantova: una denuncia, un Daspo urbano e...
MANTOVA Continua incessante l’attività di prevenzione e vigilanza da parte della Polizia di Stato che nella serata di martedì, ha effettuato un mirato servizio di...
Fiere Zootecniche Internazionali. A cremona il fulcro mondiale della Agro-Zootecnica del...
CREMONA Torna Fiere zootecniche internazionali nella sua ottantesima edizione che si svolgerà da domani 27 novembre al 29 novembre presso CremonaFiere. Un evento consolidato,...
Impianto di condizionamento donato al reparto di Cure Palliative del Poma
MANTOVA Un impianto di condizionamento per il reparto Cure Palliative dell’ospedale di Mantova. Lo ha donato l’associazione ets Cav.Lorella Ballasini, consentendo di estendere il condizionamento a tutti gli...
