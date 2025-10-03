MEDOLE Dopo oltre un mese di ricovero ospedaliero, non ce l’ha fatta l’imprenditore 75enne Giuseppe Pesci, titolare dell’azienda Eurobagni. Pesci è deceduto nel tardo pomeriggio di martedì agli Spedali Civili di Brescia: era stato ricoverato gli ultimi giorni dello scorso mese di agosto dopo che aveva mostrato sintomi poco rassicuranti. In particolare il 75enne, che a quanto pare era comunque affetto da patologie pregresse, aveva avuto un mancamento. A quel punto era stato portato agli Spedali Civili e qui sottoposto ad una serie di esami. Alla fine i medici bresciani avevano stabilito come il 75enne avesse contratto la West Nile, malattia che come noto viene trasmessa dalle zanzare.
I funerali del 75enne, allestiti dalle onoranze funebri Maraldo di Medole, si sono tenuti ieri pomeriggio in una chiesa gremita. L’imprenditore era padre di Fabio Pesci, consigliere comunale di maggioranza, e fratello di Bruno Pesci, vicesindaco del paese. Alle esequie era presente anche il sindaco Luca Vivaldini con parte dell’amministrazione comunale. «Giuseppe era una persona molto pragmatica a cui piaceva la propria professione, e nel corso degli anni ha dato lavoro a tanti», sono state le parole del sindaco ad esequie terminate.
Quello di Pesci è il terzo caso di West Nile registrato nel Mantovano: gli altri due soggetti sono fortunatamente guariti. Nella forma più grave la malattia, che non si trasmette da persona a persona, mostra anche gravi sintomi di natura neurologica. (gb)
In ospedale per la West Nile Morto l’imprenditore 75enne
