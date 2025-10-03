Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta cerca riscatto contro Genova. Milella: “Faremo noi la partita”

MANTOVA Seconda giornata di campionato per il Saviatesta. Alle 20.30 i biancorossi ospiteranno al PalaSguaitzer il Cdm Fustal Genova, sconfitto all’esordio dalla Feldi Eboli. Stessa sorte è toccata anche ai virgiliani a Roma con l’Ecocity Genzano: Leleco e compagni vanno a caccia del riscatto. «Mi aspetto una gara difficile – afferma mister Pino Milella – come quella di venerdì scorso. Affronteremo una squadra ferita, che si difenderà a denti stretti. A livello tattico sarà una partita diversa rispetto a quella con il Genzano: a Roma sono stati gli avversari ad attaccarci e pressarci dal primo all’ultimo minuto. Questa volta saremo noi a condurre il gioco. I ragazzi sono delusi per lo scorso risultato, ma consapevoli di aver fatto una degna figura. Ci sarà da lezione per le prossime gare, soprattutto in termini di entusiasmo». Per quanto riguarda la formazione, rientrerà Moratelli dalla Nazionale. Mentre Cabeça è in dubbio dopo il risentimento muscolare accusato a Roma. «Non vogliamo affrettare i tempi di recupero» spiega Milella. Il mese di ottobre sarà un banco di prova importante per il Saviatesta. Detto della sfida odierna, martedì i biancorossi saranno di nuovo in campo a Roma (ore 19). Mentre tra una settimana (ore 20.30) al PalaSgu arriva la Sandro Abate. Dopodiché il campionato si fermerà per la sosta, fino a venerdì 24. «Per noi è un trittico importante – spiega il tecnico – . Dovremo fare più punti possibili in vista del prosieguo. Dopo la sosta affronteremo a fine mese l’Eboli, tra le favorite alla vittoria del campionato. Dal canto nostro però abbiamo dimostrato solidità ed esperienza. Rispetto a due anni fa siamo più preparati alla Serie A. Personalmente sono contento della squadra allestita; sono sicuro che un risultato positivo ci darà maggiore e fiducia».

«Non siamo ancora al 100% – conclude – . Venerdì scorso, a livello fisico, nel secondo tempo siamo stati carenti. Per questo in settimana abbiamo lavorato per migliorare la condizione atletica. Visti gli impegni ravvicinati, domenica e lunedì faremo delle sedute tattiche e di recupero. La sosta, poi, ci aiuterà a ricaricare le batterie».