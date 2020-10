Incastrato nella segatrice: operaio di Dosolo perde la mano

DOSOLO – Grave incidente sul lavoro ieri mattina in un’azienda di Dosolo dove un operaio rimaneva incastrato in una segatrice utilizzata per tagliare il legno: il macchinario gli tranciava la mano. L’uomo è ricoverato all’ospedale Oglio Po: i medici non avrebbero potuto fare nulla per salvare l’arto.

L’incidente ieri mattina a Dosolo, pochi minuti dopo le sette, dove un uomo – un 55enne di origini indiane – era intento a lavorare su un macchinario utilizzato per tagliare il legno (l’azienda si occupa, infatti, della lavorazione di legname per il pellet). Un’operazione forse eseguita decine di volte durante le tante giornate di lavoro ma che ieri si concludeva con un tragico epilogo: da una prima ricostruzione dell’accaduto pare, infatti, che la segatrice si sia improvvisamente inceppata. Da lì l’intervento dell’operaio che nel tentativo di far ripartire il macchinario avvicinava le mani alla lama. Un gesto fatto nella convinzione che il mezzo fosse già andato in blocco automatico: cosa che, purtroppo non era avvenuta. Proprio durante il tentativo di sistemare il macchinario, infatti, la sega intrappolava la mano dell’operaio tranciandola senza che l’uomo potesse fare niente per divincolarsi.

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi del 55enne che subito faceva arrivare sul posto un’ambulanza e l’automedica viste la gravissime ferite riportate dall’uomo che veniva poi trasportato d’urgenza all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, dove i medici non avrebbero potuto fare nulla per salvare la mano dell’uomo.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Viadana e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats per le verifiche del caso e l’esatta dinamica dell’incidente.