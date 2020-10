Bozzolo, in collegamento dalla biblioteca con Lima: laurea per David

BOZZOLO – n tempi di pandemia mondiale anche la tecnologia aiuta a realizzare i propri sogni ed obiettivi: un traguardo permesso, però anche dallo spirito di comunità e dalla voglia di aiutarsi l’un l’altro. É questo quanto successo ieri a Bozzolo dove un ragazzo ha potuto contare sul supporto della biblioteca comunale – e quindi, simbolicamente, di tutta la comunità – per raggiungere il suo traguardo: la tanto agognata e sognata laurea in infermieristica.

Grazie ad un collegamento virtuale che ha unito Bozzolo a Lima, il giovane David ha potuto sostenere la discussione della tesi con l’Università, appunto, di Lima. Una videoconferenza tra l’Italia ed il Perù svoltasi nella sala studio della biblioteca comunale di Bozzolo messa a disposizione – così come la connessione wifi – del neo-dottore.

«La biblioteca è anche questo – spiegano da Bozzolo – e noi ne siamo molto fieri. Spesso ci si dimentica che questa non è solo un contenitore di libri».