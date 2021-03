Incendio a Casalmoro devasta due appartamenti, cinque sfollati

CASALMORO – Casalmoro Paura ieri pomeriggio a Casalmoro: un incendio in paese ha provocato panico e danni, ma per fortuna nessun ferito. Verso le 14.07 di ieri, l’inquilino di un alloggio situato in via Maria Grazia Deledda ha chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco per aver visto le travi tetto della sua casa andare a fuoco. L’incendio si è subito propagato in tutto l’appartamento e anche in quello sottostante coinvolgendo anche le abitazioni adiacenti così da provocare tanto spavento, ma per fortuna tutti sono rimasti illesi. Coinvolte nella palazzina incendiata, ben cinque persone, che sono riuscite a mettersi in salvo. L’incendio ha comunque interessato due blocchi di case dove si trivano anche uffici e famiglie nel comprensorio di via Deledda. Immediata l’azione dei Vigili del Fuoco delle due squadre di Castiglione delle Stiviere e di Viadana e, dalla sede centrale di Mantova sono arrivati altri due mezzi: un’autobotte e un’autoscala. L’ intervento per domare le fiamme, riassestare la situazione e stabilire la conta dei danni è durato ben quattro ore. Dai primi accertamenti è stato rilevato che la combustione è stata provocata da un surriscaldamento di una canna fumaria collegata ad una stufa a legna con un impianto forse, realizzato non a regola d’arte oppure per la trascurata pulizia delle canne fumarie. I due appartamenti coinvolti nel rogo, sia quello del piano superiore, occupato che quello sottostante, sono stati dichiarati inagibili, mentre per le altre case adiacenti sono stati rilevati pochi danni da permettere a tutti il rientro nelle loro abitazioni. L’inquilino dell’appartamento incendiato andrà a dormire da alcuni parenti che vivono nella provincia di Brescia, invece il nucleo famigliare, una coppia con due bambine, del piano di sotto sarà ospitata al Park Hotel di Casalmoro fino a che non sarà trovata una nuova sistemazione. Le indagini sono in corso, in attesa delle appurate rilevazioni dell’assicurazione che stabilirà la responsabilità dei danni causati dall’incendio.