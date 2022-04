Incendio allo stabilimento della TesiSystem di Castelbelforte, danni ingenti

CASTELBELFORTE – Un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio all’interno di uno dei capannoni della TesiSystem, a Castelbelforte. E fortuna ha voluto che uno degli operai della ditta di prefabbricati, residente nelle immediate vicinanze dello stabilimento di via Parolara, sia intervenuto evitando il peggio. Lo stesso ha poi allertato verso le 17.30 i vigili del fuoco di Mantova, precipitatisi sul posto con tre squadre per mettere in sicurezza il materiale e gli impianti dalle fiamme. Testimoni hanno raccontato di averla notata già in prossimità di Valeggio sul Mincio, dunque a diversi chilometri di distanza. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, avvallate dai dipendenti che hanno seguito le operazioni di spegnimento a distanza, a prendere fuoco e quindi a generare l’incendio vero e proprio sarebbero stati i pannelli isolanti in polistirolo che erano accatastati in uno dei capannoni. Ad innescarle si pensa possa essere stato un corto circuito partito dalla centralina di comando di una serranda. Sui social molti parlano di “aria irrespirabile”, e anche il sindaco Massimiliano Gazzani, tra i primi a giungere sul posto, ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse. «Ho avuto modo di parlare con i responsabili dello stabilimento, i quali hanno confermato che sono stati danneggiati parte degli impianti elettrici e qualche macchinario (comprese alcune blindosbarre, ndr), ma che fortunatamente la produzione non è compromessa. La cosa più importante è che nessuno si sia ferito». Il reparto interessato dal rogo resterà chiuso per qualche giorno al fine di consentire i lavori di ripristino dei macchinari e di pulizia dalla fuliggine. TesiSystem è presente in Veneto con due stabilimenti produttivi, entrambi nel trevigiano, e con uno in Lombardia, quello di Castelbelforte dove è divampato l’incendio nel giorno di Pasquetta. Lo stabilimento si occupa della produzione e dello stoccaggio dei vari prefabbricati, quali pilastri, travi, capriate, tegoli di ogni dimensione e pannelli di tamponamento per “vestire” qualsiasi edificio. Una capacità produttiva di grande portata e attentamente programmata, che consente di rispondere con tempestività alle richieste del mercato.

Matteo Vincenzi