MOGLIA Due giovani di nazionalità indiana sono stati aggrediti da due loro connazionali questa mattina verso le 11.20 a Moglia in via Leon Battista Alberti, mentre si trovavano in un parco venivano aggrediti. I due, un 30enne e un 28enne, venivano soccorsi e trasportati all’ospedale di Mantova per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Moglia che hanno subito avviato le indagini per risalire al l’identità degli aggressori