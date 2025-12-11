Individuato presunto autore dei furti a Medole, grazie al dna

MEDOLE – Nella notte del 1° marzo 2024 ignoti avevano svaligiato la “Merceria di Lucia” e la ditta “Sementi Fiori e Piante” di Medole, portando via merce per circa 6.000 euro. Durante il sopralluogo, i Carabinieri di Guidizzolo avevano rinvenuto e repertato tracce ematiche poi inviate al R.I.S. di Parma. A un anno e mezzo di distanza, l’esito degli esami ha attribuito il DNA a un 20enne marocchino, attualmente detenuto nel carcere di Pavia, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria quale presunto responsabile di furto aggravato. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in giudizio.