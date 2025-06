Investe una mamma e figlio e scappa: 53enne rintracciato e denunciato dai carabinieri

BORGO MANTOVANO Lo scorso 3 giugno, in Borgo Mantovano, conducendo la propria autovettura aveva causato un sinistro. Percorrendo la via Brodolini aveva investito una bicicletta, condotta da una marocchina 36enne ed il suo figlioletto di 3 anni. Anziché fermarsi e prestare soccorso, il conducente del veicolo aveva accelerato ed era fuggito dal luogo dell’incidente. Sul posto era intervenuta un’ambulanza del 118 per i soccorsi alla donna ed al bambino, trasportati presso il locale ospedale civile. La donna riportava 10 giorni di prognosi a seguito delle lesioni riportate, mentre il figlioletto rimaneva illeso. Sul posto interveniva pure una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgo Mantovano, per i rilievi del caso. Dopo alcune indagini effettuate dai Carabinieri del luogo, e l’acquisizione delle immagini delle telecamere cittadine, i militari sono risaliti all’identità del conducente, denunciando all’Autorità Giudiziaria un 53enne di Borgo Mantovano per la fuga dopo l’incidente stradale e per l’omissione di soccorso. I Carabinieri hanno quindi provveduto a sottoporre a sequestro i veicoli convolti nel sinistro, ed a ritirare la patente di guida al conducente dell’auto.