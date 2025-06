Casa occupata abusivamente: 4 stranieri sfrattati e denunciati dai carabinieri

POGGIO RUSCO Hanno pensato (male) di occupare un’abitazione disabitata. Ma una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco, impegnata in un controllo serale, ha notato delle luci provenire da quello stabile che, sapevano, era disabitato. I Carabinieri decidono di effettuare un controllo. Chiamano i rinforzi ed irrompono nell’abitazione. All’interno trovano 4 marocchini accampati alla meglio: un 26enne, un 20enne, un 30enne ed un 27enne. I Carabinieri hanno appurato che il quartetto, non avendo alcun titolo per l’occupazione, previa effrazione della porta d’accesso erano entrati nell’abitazione occupandola. Il proprietario dell’immobile, opportunamente interpellato, ha confermato ai Carabinieri che non aveva ceduto ad alcun titolo l’immobile, e presentava querela per l’occupazione abusiva dell’edificio. I 4 stranieri venivano condotti in caserma per gli accertamenti del caso, e l’abitazione veniva riconsegnata al legittimo proprietario. Durante i controlli i Carabinieri hanno anche segnalato il 20enne, alla Prefettura di Mantova, poiché trovato in possesso di uno spinello di hashish.