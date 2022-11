Chiude a Villa Poma lo storico negozio di alimentari della famiglia Previdi

VILLA POMA – Un piccolo pezzo di storia di Villa Poma chiude i battenti: cessa infatti l’attività – per sopraggiunta età della pensione dei titolari, Paolo Previdi e la moglie Gretty- il negozio di alimentari, in particolare frutta e verdura, della famiglia Previdi. Un negozio storico, visto che i Previdi lo hanno gestito per 95 anni e quattro generazioni, e diventato un punto di riferimento per il paese. Il sindaco Alberto Borsari, nel ringraziare i titolari, ha voluto ricordare come il piccolo market avesse svolto «fino in fondo il ruolo di servizio sociale, di punto di riferimento, di aiuto al prossimo. Perchè gestire un piccolo negozio di paese vuol dire non solo vendere prodotti ma entrare nella quotidianità dei propri compaesani». (nico)