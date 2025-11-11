Iveco di Suzzara, chiusura produzioni confermata per le festività natalizie

SUZZARA – La direzione di stabilimento della Iveco di Suzzara ha comunicato le date di chiusura del sito per le festività natalizie: la produzione nello stabilimento suzzarese sarà sospesa dal 24 dicembre al 6 gennaio prossimi e riprenderà regolamente dal 7 gennaio del 2026. La comunicazione relativa è arrivata ai sindacati – come ci ha confermato il segretario di Ecas Umberto Colella – e prevede l’utilizzo di una serie di istituti contrattuali per garantire la copertura retributiva nel periodo che abbiamo appena indicato. Dal 24 al 31 dicembre, in ordine di priorità, saranno utilizzate ferie residue maturate e non fruite negli anni precedenti il 2025; residui di Par in conto ore, sempre maturati e fruiti negli anni prima del 2025; Par a utilizzo collettivo per l’anno 2025; ferie anno 2025. Per il periodo invece che va dal 2 al 5 gennaio, sempre in ordine di priorità, saranno utilizzate ferie residue maturate e non fruite negli anni precedenti il 2026; residui di Par in conto ore, sempre maturati e fruiti negli anni prima del 2026; Par a utilizzo collettivo per l’anno 2026. L’impiego di personale per esigenze specifiche in questo periodo sarà comunicato individualmente agli interessati, Per il 15 novembre previsto lavoro straordinario su un turno nel reparto lastratura e verniciatura.