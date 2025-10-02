La ditta bresciana Omr dona al Comune di Asola un furgone nuovo di zecca

ASOLA – La ditta Omr ha consegnato al Comune un mezzo polifunzionale destinato a supportare diverse esigenze di trasporto: dagli anziani alle persone con disabilità, fino alle squadre sportive e alle attività della comunità. Alla consegna erano presenti il sindaco Moreno Romanelli e parte della giunta con i rappresentanti dell’azienda. L’utilizzo del veicolo sarà infatti gestito direttamente dal Comune, che potrà impiegarlo in base alle proprie necessità. L’iniziativa, concretizzatasi a metà settembre, esprime la volontà di Omr di offrire un contributo concreto e utile alle comunità limitrofe, rafforzando il proprio impegno sociale e la vicinanza al territorio. Fondata a Remedello nel 1972, Omr è oggi una realtà industriale di riferimento a livello europeo nella produzione di componenti in acciaio per veicoli industriali. Da sempre, accanto alla crescita tecnologica e produttiva, l’azienda coltiva un legame forte con le comunità locali, sostenendo iniziative che rispondono a bisogni reali e contribuiscono al benessere collettivo.