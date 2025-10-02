Rubato il furgone nella notte I teatranti rimangono a secco

REDONDESCO – Dopo lo spettacolo che avevano tenuto sabato scorso a Curtatone, avevano lasciato il furgone, carico di attrezzatura, parcheggiato lungo una strada del paese. Lì il veicolo è rimasto anche tutta la domenica. Poi, il lunedì mattina, l’amara sorpresa: il Fiat Ducato in uso alla compagnia di teatro dialettale I Girasoli, era stato rubato nella notte tra domenica e lunedì. E insieme al mezzo, anche tutte le attrezzature e gli allestimenti del gruppo di teatro dialettale di Redondesco. A quel punto è partita la denuncia ai carabinieri della stazione di Piubega, competenti per il territorio redondescano.

Nonostante le poche speranze di ritrovare il mezzo, però, tra ieri e l’altroieri è arrivata la svolta: il Ducato è stato ritrovato dalla polizia stradale in un parcheggio di Agrate Brianza. Danneggiato e completamente svuotato di tutti gli allestimenti, ma almeno recuperato. A bordo anche un biglietto dell’autostrada con ingresso al casello di Brescia Est poco prima delle 4 del mattino di lunedì.

Recuperato il furgone, però, per la compagnia I Girasoli si presenta ora un problema: tutto il materiale in uso al gruppo – una decina di pensionati del paese con la passione per le commedie dialettali – è stato abbandonato chissà dove. I teatranti redondescani quindi, almeno per ora, sono rimasti “a secco” e sono alla ricerca di qualche aiuto da parte di altri gruppi simili. Intanto, per lo spettacolo in programma sabato sera a Bozzolo, il gruppo del teatro locale si è offerto di mettere a disposizione della compagnia I Girasoli i propri allestimenti.