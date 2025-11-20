L’agenzia Laboom Design si attiva pro bono per il sociale

CANNETO – L’agenzia di marketing Laboom Design di Canneto ha scelto di supportare pro bono la comunicazione di Sanni Foundation, una fondazione svizzera attiva in Myanmar e India che lavora da anni su progetti educativi e sanitari per donne e bambini in contesti fragili. Da questa collaborazione è nato il progetto “ONE CHF”, iniziativa lanciata insieme a Secomp AG grazie alla quale, per ogni prodotto venduto, 1 franco svizzero viene donato alla fondazione e raddoppiato da Sanni stessa. Prende così piede una piattaforma concreta per dimostrare che anche il business può fare del bene. Così il titolare dell’agenzia Andrea Cagnini: «Abbiamo curato marketing e comunicazione insieme ad un team internazionale di professionisti, uniti in questo progetto che ha visto scendere in campo anche Samsung. Crediamo infatti che in un contesto in cui la comunicazione è sempre più veloce e performativa ci sia anche spazio per gesti che mettono al centro il valore umano e la responsabilità sociale. Il nostro settore è spesso associato solo alla creatività, ma riteniamo che il design possa anche generare impatto benefico e dare voce a cause importanti. Quando ci è stato chiesto un supporto, abbiamo aderito non come fornitori, ma come partner, contribuendo pro bono con le nostre competenze».