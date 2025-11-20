Villimpenta, domani sera in polivalente la presentazione del libro di Matteo Vincenzi

VILLIMPENTA – Domani sera, alle 20.30, la sala polivalente di Villimpenta ospiterà la presentazione del libro di Matteo Vincenzi “1982 e dintorni. Cosa rimane di noi”. Accanto al giornalista mantovano, che lo scorso 31 ottobre aveva “lanciato” la sua opera edita da Sometti al Palazzo del Plenipotenziario di Mantova davanti a un pubblico numeroso e partecipe, siederanno la collega Sabrina Cavalli, caposervizio delle pagine della provincia della Voce di Mantova e Gigi Vesentini, storico giornalista televisivo di TeleNuovo. Quella organizzata dall’associazione socio-culturale Villa Picta si annuncia una serata piacevole, all’insegna dei ricordi e della nostalgia ma che si presterà a spunti di riflessione e di confronto. Ingresso libero.