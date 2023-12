L’attore Adam Driver visita “in segreto” il Museo di Felonica

Felonica Una visita in gran segreto, talmente discreta che, complice anche un volontario che non lo aveva riconosciuto sulle prime, l’organizzazione del Museo ha compreso solo giorni dopo guardando le firme sul libro degli ospiti. Alcuni giorni fa il noto attore statunitense Adam Driver ha visitato il Museo della Seconda Guerra Mondiale di Felonica. Una visita confermata dalla firma dell’attore sul libro degli ospiti ma anche da alcune immagini di videosorveglianza. L’attore, noto per la sua interpretazione nel film dedicato a Enzo Ferrari dove interpreta proprio la parte del Drake, è conosciuto – anche per la sua militanza in gioventù nel corpo dei marines – per essere un appassionato della storia della seconda guerra mondiale. Non abbiamo dubbi sul fatto che a Felonica, vista la qualità dell’allestimento museale, abbia soddisfatto la sua curiosità.