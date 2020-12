Oltre 5mila euro in buoni da spendere nei negozi di Guidizzolo

GUIDIZZOLO – Sta prendendo il via una iniziativa organizzata dal Comune e dalla Pro loco che ha come obiettivo quello di andare incontro quanto più possibile alle esigenze dei commercianti del paese in vista del periodo natalizio. In ballo infatti ci sono 5mila e 500 euro in buoni spendibili nei negozi di Guidizzolo entro il prossimo 31 dicembre. La somma è suddivisa in 55 buoni da 100 euro ciascuno. Per tentare di accaparrarsi uno o più buoni per gli acquisti in paese, è necessario ordinare per pranzo un menù da asporto (il menù prende il nome di “Ci siamo a Natale”) in una delle attività aderenti all’iniziativa. È possibile ordinare il pranzo il 6 o il 13 dicembre. Ordinando il pranzo sarà possibile partecipare all’assegnazione dei 55 buoni da 100 euro l’uno che dovranno essere spesi nei negozi guidizzolesi (l’elenco sarà disponibile a breve). Per informazioni è possibile rivolgersi alla Pro loco o al Comune di Guidizzolo.