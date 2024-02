Lavori al cimitero di Malavicina, al via la procedura d’appalto

MALAVICINA – Nuovo impegno da parte del Comune di Roverbella per garantire ai propri cittadini servizi adeguati alle loro esigenze.

A tal proposito è stata avviata nei giorni scorsi la procedura per la selezione della ditta che si occuperà dei lavori di manutenzione straordinaria che saranno effettuati al Cimitero di Malavicina.

«Al fine di intervenire il prima possibile – spiega il sindaco, Mattia Cortesi – per trovare una soluzione definitiva e risolutiva alla situazione esistente nel cimitero di Malavicina, abbiamo disposto una variazione di bilancio. Grazie ad essa sarà possibile reperire le risorse necessarie per effettuare i lavori.

«In particolare – prosegue il primo cittadino roverbellese – si provvederà ad intervenire nei confronti del solaio dove la componente del laterizio è completamente compromessa. In aggiunta, poi, provvederemo anche a compiere un lavoro di manutenzione ai pilastri che si presentano in avanzato stato di degrado. Un intervento particolarmente sentito anche per restituire dignità e decoro al luogo di culto».