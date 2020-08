Lavori alla rete fognaria, nel cantiere ancora tutto fermo

VIADANA – Il Pd, forza d’opposizione rappresentata a Palazzo Matteotti dal capogruppo Nicola Federici e dal consigliere Adriano Saccani, ha presentato un’interrogazione in vista del prossimo consiglio comunale e relativa ai lavori all’acquedotto per Cizzolo e Cavallara.

«A giugno – ricordano i dem – avevamo fatto un sopralluogo a Cizzolo e Cavallara chiamati da dei cittadini per vedere come era la situazione dei lavori per la nuova fognatura. Nei giorni scorsi i residenti ci hanno chiesto se vi erano novità in merito, ma ad oggi non abbiamo avuto risposte alla nostre domande e alle nostre proposte e tutto è rimasto invariato. I cartelli sono rimasti scoperti, il traffico è rimasto uguale e ancora oggi si possono trovare camion in doppio senso sull’argine dalla Sp 59 a via Poma ben oltre al limite di sicurezza. Chiediamo all’amministrazione – continuano i consiglieri democratici – di intervenire per mettere in sicurezza la viabilità il prima possibile o attraverso un semaforo come da noi suggerito o con altre modalità».

Questa non è, però l’unica istanza di cui i democratici si sono fatti portavoce: «Sempre dalle frazioni nord – sottolineano – continuano ad arrivare segnalazioni di incuria nei cimiteri, nei monumenti o di potatura delle piante. Anche in questo caso ci sentiamo di sollecitare l’amministrazione ad intervenire per fare in modo di avere un decoro urbano che sia almeno accettabile e non sinonimo di trascuratezza».

Lorenzo Costa