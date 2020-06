Riaprono parchi e giardini, disinfezione tre volte a settimana

VILLIPENTA – Prosegue il graduale recupero della normalità dopo l’emergenza Coronavirus. Anche Villimpenta si prepara a poter nuovamente riaprire al pubblico la fruizione di tutti i parchi e i giardini pubblici, dopo diverse settimane di chiusura a causa del lockdown imposto dalla pandemia. Come annunciato dal Comune, a partire da lunedì 15 giugno, riapriranno quattro importanti spazi verdi: Parco giochi di via Tione, il parco Avis di via Papa Giovanni XXIII e i giardinetti di piazzale Tobagi e del quartiere Costanzi. Fin dalla mattina, sarà possibile nuovamente accedere in questi luoghi che rappresentano comunque una parte della quotidianità villimpentese. Queste riaperture favoriranno una migliore distribuzione della cittadinanza ma ovviamente resta l’imperativo di evitare assembramenti, l’utilizzo di mascherine per tutti i bambini di età superiore ai 6 anni e l’obbligo di attenersi alle disposizioni sanitarie previste per la fase 2. I genitori dovranno preoccuparsi di garantire il distanziamento di un metro tra un bambino e l’altro.

«La disinfezione sui giochi verrà fatta a giorni alterni, quindi il lunedì, il mercoledì e il venerdì – riferisce il sindaco Fabrizio Avanzini -. Dei costi, piuttosto notevoli, si faranno carico le associazioni Auser, Avis e Noi Donne mettendo a disposizione i soldi che avevano accantonato l’acquisto di mascherine, poi non andato a buon fine a causa del blocco alle dogane. Altra informazione importante riguarda il Cred: stiamo lavorando per poterlo attivare il prossimo 5 luglio osservando le restrizioni e le disposizioni del caso, cosa che comporterà una spesa maggiore per l’amministrazione. Saremmo più precisi nei prossimi giorni quando avremo le offerte da parte delle cooperative».

Infine novità anche per il mercato settimanale: domani sarà l’ultima domenica con gli accessi contingentati e controllati dalla Protezione civile e dai volontari comunali. (m.v.)