Anziano derubato mentre carica la spesa in auto: 26enne denunciato dai carabinieri di Bozzolo

BOZZOLO A fine giugno si era avvicinato ad un anziano che si era recato a fare la spesa in un supermercato. Approfittando della buona fede dell’84enne, intento a caricare la spesa appena fatta nella propria autovettura, con il pretesto di far raccogliere delle monete accidentalmente cadute all’anziano, lo distraeva impossessandosi del suo portafogli dall’autovettura. Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Bozzolo hanno permesso di individuare il presunto autore del reato, un 26enne straniero residente a Milano, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato