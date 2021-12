Libri e dvd al macero. La Sovrintendenza: “Donarli a qualcuno”

SABBIONETA – Sabbioneta Non tutti i libri vecchi finiscono al macero. La biblioteca del Comune guidato dal sindaco Marco Pasquali ha provveduto allo scarto periodico delle risorse bibliografiche, alla dismissione cioè delle pubblicazioni che ormai sono ritenuti inutili o superate, oppure non sono più funzionali perché consumate dall’usura. La scelta è stata svolta dalle bibliotecarie e ha ottenuto l’ok della soprintendente ai beni archivistici della Lombardia, che però ha rivolto “un caldo invito a voler considerare di destinare le unità che sono ancora in ragionevole condizione di essere fruite a istituti scolastici, case famiglia, comunità educative, ospedali pediatrici, centri per l’istruzione degli adulti, centri di cultura”. Spetterà all’amministrazione comunale valutarne i possibili successivi utilizzi e la consegna a soggetti terzi. In ogni caso, passato un lasso di tempo ragionevole, il materiale verrà avviato al macero. Fra i libri eliminati vi sono anche pubblicazioni di pregio, come i volumi di Geymonat dedicati a scienza e filosofia, classici della letteratura e del pensiero di Dostoevskij, Pavese, Chabod, Tolstoj, Tolkien, Svevo, la monumentale Storia della filosofia di Abbagnano e molte pubblicazioni del Touring Club. Tra i materiali da sdemanializzare ci sono anche diversi dvd, soprattutto di film per bambini: da Frozen a Peppa Pig, alla Sirenetta. Il criterio adottato per la scelta tiene conto delle disposizioni di legge, che richiede la presenza di almeno 5 copie dell’opera nei cataloghi nazionali, di cui almeno una nella Regione in cui ha sede la biblioteca. Se c’è qualcuno interessato può farsi avanti.