Pallavolo serie C Crer – Losi: “Moglia/Camp, che carattere con l’Emmezeta”

Moglia Il Moglia/Campagnola Emilia piega per 3-1 l’Emmezeta Piacenza e rafforza il quarto posto. Ottima prestazione delle ragazze davanti al proprio pubblico, in una partita tutt’altro che scontata e affrontata con grande determinazione sin dalle prime battute. Partenza a mille della Renusi, che impone subito il proprio ritmo e disputa un primo set di altissimo livello, fatto di intensità, ordine e qualità in tutti i fondamentali. La seconda frazione vede una squadra meno brillante dal punto di vista del gioco, ma comunque molto concreta ed efficace nei momenti chiave, capace di gestire il vantaggio con maturità. Nel terzo set il livello cala leggermente rispetto ai precedenti, anche per la prevedibile e comprensibile reazione d’orgoglio dell’Emmezeta, che alza l’intensità e rende la gara più combattuta. Nell’ultimo parziale, dopo qualche indecisione di troppo e un conseguente time-out necessario per riordinare le idee, la Renusi ritrova lucidità e compattezza, riprendendo saldamente in mano le redini della partita. «Con carattere e determinazione – afferma il ds Roberto Losi – le ragazze hanno portato a casa 3 punti più che meritati, sostenute dal calore del proprio pubblico. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: sabato abbiamo la trasferta a Carpi, sponda Mondial, su un campo da sempre difficile, dove servirà un’altra prestazione di spessore per continuare il percorso di crescita».