Tennis tavolo Serie A1 femminile – Verso Panino Lab-Brunetti. Sciannimanico: “Un derby tutto da vivere”

CASTEL GOFFREDO Conto alla rovescia per il derbissimo fra Panino Lab e Brunetti, sfida al vertice tutta mantovana in programma sabato alle 17 a Bagnolo San Vito. Se fino a qualche stagione fa l’antagonista numero uno di Castel Goffredo era Cortemaggiore, ora invece il posto è stato preso dal team bagnolese. Ne parliamo con il dg della Brunetti Franco Sciannimanico: «Che le due squadre al vertice nella massima serie del tennis tavolo femminile siano mantovane mi fa molto piacere – afferma – . Più che come dirigente di Castel Goffredo, questa è una risposta che do da sportivo. Aggiungo che nel Mantovano ci sono tante altre società impegnate nelle serie minori, dunque si è formato un discreto movimento. E poi mi piace far notare che abbiamo parecchi nostri ex atleti che si allenano a Castel Goffredo per poi andare a giocare nelle squadre dove militano, una sorta di pendolarismo sportivo. Sono soddisfatto anche dell’andamento della squadra maschile di A1: non possiamo di certo competere con Carrara e Messina, ma con le altre ce la giochiamo».

Ma ritorniamo alla sfida femminile di sabato. La Panino Lab dell’ex Laurentiu Capra, con Cristina Semenza altra ex nelle vesti di atleta ma soprattutto di Dt del team bagnolese, si è mostrata in grossa crescita in questi ultimi tempi. «Abbiamo battuto la Panino Lab in Supercoppa – ricorda Sciannimanico – . Penso che vorrà riscattarsi in campionato e penso che vorrà sfruttare il fatto di giocare a Bagnolo San Vito. È una squadra che sta facendo molto bene. Da parte nostra siamo comunque pronti per questa sfida al vertice tutta mantovana. Ci giocheremo tutte le nostre possibilità. Puntiamo a un altro successo per restare da soli in vetta. Ma c’è anche la possibilità che il derby si concluda in pareggio, chi lo sa. Intanto siamo contenti di come stiamo andando: la squadra è unita e puntiamo molto su Gaia Monfardini, così come su Nicole Arlia. Sono giovani ma hanno tanto talento».

L’8 e 9 gennaio, in una sede ancora da rendere nota, è in programma la fase finale della Coppa Italia, la cui ultima ultima edizione fu vinta dalla Brunetti in finale sulla Panino Lab. Chissà che ancora una volta non si trasformi in una sinfonia tutta mantovana.