Strade dissestate e degrado, critiche dal Nuovo Patto

CURTATONE L’opposizione a Curtatone non ci sta; non condivide quanto dichiarato recentemente dall’amministrazione comunale e non tarda a farsi sentire. Il Nuovo Patto Civico, attraverso le parole del coordinatore Paola Gabbioli, lamenta lo stato di abbandono in cui la giunta ha lasciato alcune importanti strade nel territorio comunale. «Mi riferisco ad esempio – spiega Gabbioli, sostenuta anche dal responsabile del gruppo operativo della Lega di Curtatone Manuel Pignatti – alla situazione di degrado in cui versano i marciapiedi di via Binda e via Colombi in frazione Eremo, quelli di via Deledda di S. Silvestro e al generale ammaloramento di via Pisacane sempre a S. Silvestro, costellata da pericolose buche e dislivelli. La medesima situazione di disagio si registra anche a Montanara in alcuni tratti di via Roma a lato del manto stradale». Non mana poi un accenno alle ciclabili. «È vero che un brevissimo tratto della ciclopedonale di Levata è stato riqualificato, ma è francamente troppo poco, perché i restanti chilometri della ciclabile rimangono tuttora trascurati».

Paolo Biondo