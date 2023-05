L’Istituto Falcone di Asola incontra il presidente della Repubblica

ASOLA L’Istituto Falcone di Asola ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nei giorni scorsi una delegazione è stata ricevuta nella tenuta presidenziale di Castelporziano. In occasione della “Giornata nazionale del mare” infatti, il Presidente ha incontrato gli studenti vincitori del premio “La cittadinanza del mare”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per poterne visionare le opere e congratularsi con loro. Tra i vincitori del concorso proprio il Falcone di Asola, con l’elaborato artistico “ L’energia che nasce dal mare ” dello studente Radu Macri, classe 4C indirizzo grafico. L’opera digitale, realizzata sotto la supervisione della docente Naike Fermato, era stata ufficialmente premiata il 14 aprile al Porto Antico di Genova durante le celebrazioni per la “Giornata del mare”. Un riconoscimento prestigioso che ha riempito di orgoglio il Dirigente Scolastico Giordano Pachera. Quando Radu ha ideato l’elaborato con il quale ha vinto il concorso, mai avrebbe immaginato di ritrovarsi faccia a faccia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per illustrare il significato della sua opera e ciò che per lui rappresenta il mare.

Il presidente, entusiasta dell’opera, si è complimentato con lo studente e l’ha definita ” una bellissima intuizione “. Ha poi sorriso quando Radu, visibilmente emozionato, ha chiesto un suo autografo da apporre sul quadro. Il Presidente non solo ha firmato, ma ha aggiunto il commento “Complimenti”.

