Rifiuti e degrado ai 5 Continenti: il Pd porterà la vicenda in consiglio

CASTIGLIONE Rifiuti abbandonati e sporcizia ovunque, un parco giochi in condizioni pessime e strade ammalorate: il Pd di Castiglione ha compiuto ieri un sopralluogo al quartiere dei Cinque Continenti e preannuncia battaglia in consiglio. Non si esclude nemmeno la presentazione di un ordine del giorno ad hoc.

Secondo il capogruppo dem nel consiglio comunale aloisiano, Maurizio Caristia, «la questione dell’ordine pubblico è certamente un problema da affrontare e non nego certamente che questo stato di degrado sia imputabile alla colpa di alcuni privati cittadini. Tuttavia – prosegue Caristia – non è possibile che vi sia un’incuria del genere. I rifiuti abbandonati, il parco giochi con le giostrine non adatte ai bambini e l’asfaltatura decisamente ammalorata non possono non essere presi in considerazione dall’amministrazione».

Caristia non ha ancora precisato in che modo la questione verrà sollevata in consiglio comunale – se tramite mozione o addirittura con un ordine del giorno – ma, spiega, «sicuramente chiederemo che Indecast compia azioni di pulizia e raccolta rifiuti in modo periodico e strutturato e non “una tantum”. Inoltre chiederemo che il Comune risolva il problema delle strade e anche altre situazioni legate alla sicurezza e che la polizia municipale aumenti i propri passaggi nel quartiere. I Cinque Continenti – conclude Caristia – per numero di abitanti, può essere considerato come un piccolo “Comune nel Comune”. Un Comune che non può essere abbandonato a sé stesso come abbiamo toccato con mano». (nico)