Lo show delle stelle della Hollywood Night con i talenti dell’hairstyle internazionale

Sold out e applausi per gli hair show nella cornice di Palazzo Gonzaga a Volta Glamour e moda con le ospiti d’onore Maria Monsè, Sylvie Lubamba e il soprano Olivia Latina

VOLTA MANTOVA – Divertimento, ospiti e professionalità. Sold out, domenica scorsa a Palazzo Gonzaga a Volta Mantovana, per “Hollywood Night Hart Decò”, che ha visto sulla stessa pedana diversi protagonisti del settore hairstyle: Hart Decò di Goito, con i titolari Lya Brunelli ed Edo Scubla che hanno organizzato l’evento, Mb Group Accademy di Napoli e Gruppo MixArt di Capaccio Paestum. «Nel corso dell’evento – spiegano Lya e Edo si sono potuti evidenziare modi diversi di concepire l’hairstyle con protagonisti provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero».

Mb Group Accademy ha portato acconciature e trucchi in stile “angeli e demoni”; il Gruppo MixArt, invece, uno stile celtico con chiari richiami alla natura; Hart Decò ha portato in scena diverse icone hollywoodiane: la principessa Sissi, Ursula Andress, Lucille Ball, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale e Crudelia e Cleopatra interpretata in modo egregio dal soprano Olivia Latina.

Tre le ospiti d’onore: le attrici Maria Monsè e Sylvie Lubamba, il soprano Olivia Latina, che ha intonato vari passaggi dell’opera Carmen di Georges Bizet. Presenti anche Roberto Trussardi di Global Lights, l’assessore di Volta Mantovana Simone Segna, il vicesindaco di Porto Mantovano Roberto Mari e il consigliere regionale Alessandra Cappellari.

Sono stati attribuiti due premi alla carriera: a Massimo Fornari, titolare di un salone a Santo Domingo, e a Irene Quaglia, presidente di MixArt Accademy. Gli abiti sono stati forniti dall’atélier Unique Fashion di Verona. Sei i critici in giuria: Massimo Fornari, Antonio Troiano e Liliana Tierno dei MixArt, Fabio Grosso e Monica Gatti, rispettivamente hair stylist e makeup artist della sede Rai di Milano, e Antonella Cozza, makeup artist di Vicenza. Non è mancata anche un’esposizione di auto d’epoca con l’illuminazione scenografica di Fiat Lux di Ceresara.