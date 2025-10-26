Calcio Serie B: BARI-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

BARI Buon pomeriggio dallo stadio San Nicola di Bari. I risultati di ieri hanno fatto scendere il Mantova da solo all’ultimo posto in classifica. Ai biancorossi serve oggi una vittoria in casa dei pugliesi, a loro volta protagonisti di un deludente inizio di stagione. Assenze in difesa: in casa Bari mister Caserta non può contare sullo squalificato Nikolaou nè sull’infortunato Vicari; sul fronte Mantova, il tecnico Possanzini deve rinunciare a Mantovani, out fino a gennaio. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

BARI-MANTOVA 0-0

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Kassama, Meroni, Pucino; Dickmann, Verreth, Maggiore, Dorval; Castrovilli, Antonucci; Moncini. A disp.: Pissardo, Burgio, Darboe, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Rao, Pereiro, Partipilo, Braunoder, Mavraj, Cerri. All.: Caserta.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, Bani; Trimboli, Artioli, Paoletti; Bragantini, Bonfanti, Ruocco. A disp.: Andrenacci, Mensah, Mancuso, Wieser, Fiori, Galuppini, Falletti, Fedel, Marras, Caprini, Majer, Pittino. All.: Possanzini.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli (assistenti: Monaco di Termoli e Giuggioli di Grosseto; addetto al Var: Prontera di Bologna).

RETI:

NOTE:

Primo tempo

11′ Gara che non decolla e ritmi bassi. Nessuna occasione pericolosa da segnalare in questi primi minuti di gioco.

8′ Sull’altra sponda si fanno sentire i 10mila tifosi del Bari. “Vendi e vattene” recita lo striscione appeso dagli ultras del Bari e rivolto al presidente Luigi De Laurentiis.

7′ Avvio positivo per i biancorossi che controllano il gioco.

4′ Mantova in avanti con la punizione di Artioli che finisce direttamente tra le braccia di Cerofolini.

1′ Bari che attaccherà da sinistra a destra in questa prima frazione di gioco, mentre il Mantova da destra a sinistra.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Pugliesi in divisa blu scura, Mantova con la classica casacca rossa con banda centrale bianca da trasferta.

Bari e Mantova fanno il loro ingresso in campo.

Ultimi minuti di briefing per Bari e Mantova prima di scendere in campo.

Meno di 10mila gli spettatori, pochi in uno stadio che ne può contenere oltre 60mila. I mantovani sono poco più di 120.

Una sola novità nel Mantova rispetto all’ultimo match col Sudtirol: Maggioni al posto di Radaelli, che non figura nemmeno in panchina.

Pomeriggio ventoso, squadre in campo per il riscaldamento.