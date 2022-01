Lotteria Italia, 100mila euro a Commessaggio e 20mila a Sermide

MANTOVA La dea bendata ha accarezzato il territorio mantovano con l’estrazione finale della Lotteria Italia. Nessun premio milionario in provincia né in città, con i “vicini di casa” di Spilamberto, nel modenese, che gongolano per un biglietto dal valore di due milioni e mezzo di euro, ma, nonostante ciò, a Mantova e dintorni non c’è di che lamentarsi. Soprattutto a Commessaggio, dove è stato venduto il biglietto fortunato della serie D con codice 469659, ovvero uno dei dieci biglietti in tutta Italia che porterà nelle tasche del fortunato possessore un bel gruzzolo di 100mila euro. Niente male anche per Sermide, dove è stato venduto uno dei tagliandi entrato nella griglia dei centocinquanta dal valore di 20mila euro ciascuno: si tratta del biglietto serie B numero 370828. Che cosa potranno fare, adesso, i vincitori di questi autentici tesoretti? Sono partiti ufficialmente i 180 giorni entro i quali è possibile riscuotere la vincita presentando il proprio tagliando integro e in originale agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il biglietto vincente per posta, magari ricordandosi di fare una fotocopia (non si sa mai in certi casi). (f.b.)