Volley Serie B1 femminile – Focolaio nel Torri, la Nardi non gioca

VOLTA MANTOVANA La Nardi non giocherà domani a Torri di Quartesolo il testacoda dell’ultima di andata nel girone C della B1 femminile. Il rinvio della gara è dovuto ad un focolaio Covid emerso nel team veneto, che tra l’altro nei giorni scorsi ha “perso” l’allenatore Andrea Cestari, il quale ha rescisso il contratto per problemi di famiglia. Riposo forzato dunque per il team collinare, che sosterrà una seduta di allenamento. La società sta valutando una ragazza giovane per il ruolo di secondo libero lasciato scoperto dalla partenza di Rachele Gobbi. Nello stesso girone del Volta, stop forzato anche per l’Euromontaggi Porto alle prese con tre casi Covid: avrebbe dovuto affrontare stasera Udine a Cividale del Friuli.