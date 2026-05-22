22 Maggio 2026 - 14:27:19
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Una leg press donata all’ospedale di Bozzolo: il grazie di Cedi Onlus ai riabilitatori

Raffaella Lucietti, presidente dell’associazione Cedi onlus (Clinici Ehlers Danlos Italia), ricoverata nel reparto di Riabilitazione specialistica dell’ospedale di Bozzolo diretto da Francesco Ferraro, ha voluto esprimere tutta la gratitudine sua e dei degenti donando un’attrezzatura utile per la riabilitazione. Si tratta di una leg press, impiegata per il rinforzo della muscolatura degli arti inferiori.
Il primario si è soffermato sulle eccellenze sviluppate dall’ospedale di Bozzolo con la sinergia delle associazioni, di Asst Mantova, dell’amministrazione comunale e del Gal Oglio Po che hanno contribuito a sviluppare una serie di servizi aggiuntivi per arricchire l’offerta della struttura. “Puntiamo a costruire percorsi riabilitativi personalizzati – ha specificato – per la cura della persona nella sua globalità”.
Il sindaco Giuseppe Torchio si è rallegrato per “l’eccellenza sviluppata dall’ospedale di Bozzolo anche attraverso la collaborazione costante con il Comune, il Gal, le fondazioni bancarie, l’associazionismo e i donatori che rappresentano un elemento di forza insieme alla grande professionalità del personale e alla creazione di sempre nuove energie provenienti dalla vasta rete di collaborazioni con il sistema universitario di tre regioni”.

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