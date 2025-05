Malore mentre è alla guida, muore sotto gli occhi di moglie figlio

SAN BENEDETTO PO Colto da un malore mentre che non gli ha dato scampo mentre era al volante della sua auto. È morto sotto gli occhi della moglie e del figlio disabile Ezio Aliprandi, 77enne di San Benedetto Po. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in parse. Il pensionato aveva appena svoltato in via Ruffini all’altezza della piscine quando è stato colto da un malore e si è accasciato sul volante. L’auto è finita a bassa velocità contro il muro di cinta di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due auto mediche, due ambulanze e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimazione.